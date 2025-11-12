FA рассказал о решающей зиме в конфликте на Украине

«Эта зима может стать решающей», — говорится в материале.
По данным издания, в течение нескольких часов в сутки электричества нет даже в центре Киева. Несмотря на то что отопление в домах подается, по мере снижения температур страна должна готовиться к перебоям в электроснабжении в зимний период.
Отмечается, что в настоящее время Россия существенно увеличила производство боеприпасов и стабилизировала внутренние энергетические поставки, тогда как Украина испытывает нехватку ресурсов и зависимость от внешней помощи.
4 ноября экс-глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский боится негативной реакции населения страны на отключения электроэнергии будущей зимой. Он также предсказал, что Украину ждет «очень тяжелая зима».
Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец 25 октября заявила, что предстоящий отопительный сезон будет крайне сложным для страны, а зима — самой тяжелой из всех предыдущих. При этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 28 октября сообщил, что предстоящая зима может стать решающей для Украины.