Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области утвердили прожиточный минимум на 2026 год

В среднем на душу населения сумма составит 16 666 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Воронежской области утвердило прожиточный минимум на 2026 год. С 1 января средний бюджет на душу населения составит 16 666 рублей, что на 1061 рубль больше, чем в 2025 году.

Для основных социально-демографических групп установили следующие размеры прожиточного минимума с учетом повышения:

— для трудоспособного населения он составит 18 166 рублей (рост на 1157 рублей);

— для пенсионеров установлен размер в 14 333 рубля (рост на 913 рублей);

— для детей прожиточный минимум достигнет 16 166 рублей (рост на 1029 рублей).

Ранее в Общественной палате рассказывали о повышении прожиточного минимума в России до 19 тысяч рублей в новом году.