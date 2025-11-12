В Воронежской области утвердили прожиточный минимум на 2026 год

Правительство Воронежской области утвердило прожиточный минимум на 2026 год. С 1 января средний бюджет на душу населения составит 16 666 рублей, что на 1061 рубль больше, чем в 2025 году.
Для основных социально-демографических групп установили следующие размеры прожиточного минимума с учетом повышения:
— для трудоспособного населения он составит 18 166 рублей (рост на 1157 рублей);
— для пенсионеров установлен размер в 14 333 рубля (рост на 913 рублей);
— для детей прожиточный минимум достигнет 16 166 рублей (рост на 1029 рублей).
Ранее в Общественной палате рассказывали о повышении прожиточного минимума в России до 19 тысяч рублей в новом году.