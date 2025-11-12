Ричмонд
Почти 10 тысяч коммуналок расселили в Петербурге за пять последних лет

С 2020 года в Петербурге расселили 9,4 тыс. коммунальных квартир, новое отдельное жилье получили 24,9 тыс. семей, сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: Коммерсантъ

С начала 2025 года свои жилищные условия благодаря соцвыплатам на сумму около 1,8 млрд рублей получили 809 семей.

«Программа расселения коммунальных квартир — это реальный шанс для тысяч петербуржцев кардинально изменить свою жизнь. Мы видим значительный социальный эффект и планомерно продолжаем эту работу», — сказал председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Власти города подчеркивают, что речь идет не просто о смене адреса, а о фундаментальном повышении качества жизни: у людей появляется личное пространство, растет уровень комфорта и социального благополучия.

Финансирование проекта из года в год увеличивается. На ближайшие три года в городском бюджете на эти цели заложено 5,6 млрд рублей. Эти средства позволят расселить еще 6 тыс. коммуналок и предоставить современные квартиры 12 тыс. семей.