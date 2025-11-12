На ремонт дорог в районе Малой Покровской выделили 171 млн рублей

Глава города Юрий Шалабаев пояснил, что ремонт необходим для расшивки трудной транспортной ситуации в центре города. Он будет включать ремонт проезжей части, тротуаров и установку новых светофоров. В том числе работы охватят улицу Маслякова. При этом изначально в докладе директора департамента финансов объект числился как ремонт самой Малой Покровской. Мэр удивился, что депутатов это не смутило, ведь ремонт этой улицы уже провели в этом году: «Ни у кого вопрос не возник. Видимо, по Малой Покровской никто не ездит». На это депутат Руслан Станчев сказал, что улица по-прежнему перекрыта, поэтому по ней никто и не ездит. Добавим, на ремонт Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда выделили 112 млн руб., контракт заключили в 2024 году.