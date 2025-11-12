Ричмонд
Петербуржцам проиндексируют пенсию с 1 января 2026 года

Далее повышение страховой пенсии произойдет 1 апреля 2026 года.

В России с 1 января 2026 года будет проиндексирована страховая пенсия. По информации spbvedomosti.ru, она увеличится на 7,6%.

В следующий раз выплата повысится с 1 апреля 2026 года (+6,8%). Кроме того, увеличат размер военной пенсии и пенсии бывшим работникам силовых структур с 1 октября следующего года.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, средний размер пенсии в России на конец следующего года составит 27,1 тысяч рублей.

Ранее spb.aif.ru писал, что часть пенсионеров в Северной столице получит сразу две пенсии под конец 2025 года. Под «второй пенсией» подразумевается досрочное перечисление средств за январь.