В Свердловской области на полках магазинов обнаружили тонны фальсификата

С начала 2025 года региональный Роспотребнадзор исследовал на фальсификат 1 122 пробы пищевой продукции из магазинов Свердловской области. Неудовлетворительный результат — у 220 проб. Это 20,4% от всей продукции. Об этом сообщает «ФедералПресс».