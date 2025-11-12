В Свердловской области на полках магазинов обнаружили тонны фальсификата

С начала 2025 года региональный Роспотребнадзор исследовал на фальсификат 1 122 пробы пищевой продукции из магазинов Свердловской области. Неудовлетворительный результат — у 220 проб. Это 20,4% от всей продукции. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Чаще всего заявленному качеству не соответствует мясная и молочная продукция, в том числе творог, сливочное масло, а также консервы, колбасы и рыба, детское питание и хлеб.
При этом количество сомнительной продовольственной продукции на полках магазинов Свердловской области год от года снижается — рынок стабилизуется.
Продукты проверяют на соответствие санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.
Среди прочих нарушений: отсутствие документации, неправильная маркировка, нарушение сроков и условий хранения, несоблюдение санитарных норм на торговых объектах.
По итогам проверок 22% от общего числа изученной продукции забраковали и убрали с полок. В отношении бизнесменов составили 1 041 административный протокол и наложили штрафы на общую сумму в 12 миллионов рублей.