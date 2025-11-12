В Перми утвердили проект развязки на площади у Центрального рынка

Сайт правовой информации Пермского края разместил приказ краевого Минимущества об утверждении документации по планировке территории возле Центрального рынка. На пересечении ш. Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова построят транспортную развязку с подходами.
При подготовке к реализации проекта предстоит провести планировку и межевание территории. Проект строительства развязки включит: магистральную улицу регулируемого движения 2-го класса с четырьмя полосами движения шириной 3,5 метров каждая, тротуары и велодорожки, шумозащитные экраны. В его рамках предусмотрена реконструкция существующих трамвайных путей.
Протяженность участков автомобильной дороги составит 2,1 км: на ул. Пушкина — 1 км, ул. Революции — 0,3 км, ш. Космонавтов — 0,3 км, ул. Попова — 0,5 км. Под размещение автомобильной развязки отведут площадь более 10 га. Под изъятие для государственных нужд попадет площадь более 1,2 га. На этой территории снесут несколько капитальных зданий, включая «Актерский дом» на ул. Попова, 57.
Граница проектирования расположена в зонах регулирования застройки объектов культурного значения, для которых установлены ограничения параметров разрешенного строительства. Предельная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства составит не более 22 метров.