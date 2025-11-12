В Перми утвердили проект развязки на площади у Центрального рынка

Протяженность участков автомобильной дороги составит 2,1 км: на ул. Пушкина — 1 км, ул. Революции — 0,3 км, ш. Космонавтов — 0,3 км, ул. Попова — 0,5 км. Под размещение автомобильной развязки отведут площадь более 10 га. Под изъятие для государственных нужд попадет площадь более 1,2 га. На этой территории снесут несколько капитальных зданий, включая «Актерский дом» на ул. Попова, 57.