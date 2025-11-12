Уральские грузоперевозчики предложили ввести общественный контроль «рамок» на дорогах

— Нам стали поступать многочисленные обращения по поводу работы рамок в Курганской области. В Катайском райсуде рассматривается уже 1341 иск об оспаривании санкций. Их общая сумма составляет около 300 миллионов рублей, — говорит Евгений Медведев, председатель правления свердловской региональной общественной правозащитной организации «Народный Контроль Урал».
Попавшие в переплет предприниматели даже создали чат, где обмениваются опытом. В нем более 200 пользователей из разных регионов, поскольку автопоезда идут через всю страну. Бизнес удивляет, как фура может без замечаний преодолеть несколько тысяч километров от Волгограда до Омска, а из Зауралья привезти штраф?
— В сентябре 2024 года наша машина выполняла рейс в Челябинск, на 75-м километре участка Миасское-Шадринск табло показало отклонение. Никакие документы о зафиксированном нарушении нам не выслали, мы запрашивали их сами. Из них узнали, что общая масса якобы была на 14 процентов больше фактической. Сколько ни писали во все инстанции, пытаясь доказать обратное, ответа не получили, — рассказывает индивидуальный предприниматель Елена Глазырина. — Теперь приходится ездить другими дорогами, что влечет за собой дополнительный расход топлива, ускоренную амортизацию и прочее.
В похожую ситуацию попали владелицы машин Диана Потапова из Ижевска и Галина Волкова из Костромской области. Поскольку штрафы «прилетели» спустя 40−50 дней, доказать невиновность очень сложно. Но самая странная история произошла, пожалуй, с компанией, которая ремонтировала дорогу Миасское-Шадринск с 59-го по 95-й километр.
Штрафы начинаются со 100 тысяч рублей и доходят до шести миллионов, а уклонение от взвешивания карается 600 тысячами.
— Если бы на табло что-то высвечивалось, водитель не допустил бы нарушения. Предупреждающих знаков-аншлагов при приближении к рамке тоже не было, как этого требует приказ Минтранса РФ. Сумма штрафов, выставленных нам и владельцу спецтехники, взятой в аренду, превысила 80 миллионов рублей, хотя мы не являемся пользователями автотрасс, — недоумевает замдиректора предприятия Дмитрий Краснов.
Как утверждают предприниматели, они неоднократно обращались в Курганавтодор, являющийся владельцем злополучных АПВГК, и прокуратуру региона — результат нулевой: даже когда надзорный орган подтверждает отсутствие опознавательных знаков перед местом контроля и выдает предписание, пункт продолжает работать. При этом штрафы начинаются со 100 тысяч рублей и доходят до шести миллионов, а уклонение от взвешивания карается 600 тысячами.
— Заплатил, значит, не купил новые запчасти, колеса, соответственно, выше риск поломки, — рассуждает представитель ассоциации «Грузавтотранс» в Свердловской области Анна Петрова. — Транспортным компаниям и так непросто: санкции, удорожание запчастей, топлива. Чтобы наверняка пройти «больную» рамку, приходится либо недогружать машины и терять маржу, либо повышать тарифы. А впереди 2026 год, когда планируют принять закон о едином реестре перевозчиков. Насколько я знаю, из него легко вылететь за два-три нарушения весогабаритных параметров, при этом восстановиться разрешат не ранее чем через 180 дней.
Кроме того, бизнесу хочется, чтобы ответственность всех госструктур, задействованных в системе контроля, прописали более четко, а обжалование штрафов упростили. Сейчас замеры организуют управления дорог, все акты отправляются в Росдормониторинг для администрирования, там выбирают снимки с нарушениями и пересылают в МТУ Ространснадзора по ЦФО, которое выносит постановления о привлечении к административной ответственности. Причем его инспекторы не уполномочены проверять корректность показаний, вот и остается перевозчикам лишь одно — обращаться в суд. При этом по месту нахождения злополучной рамки, в Катайске, — всего четверо судей и председатель, поэтому обжалование затягивается.
Некоторые перевозчики действительно допускают перегруз, однако как раз таких наказать сложно: они закрывают госномера или выбирают окольные пути.
Впрочем, проблема эта не местная, а системная.
К примеру, на 1795-м километре трассы М-5 с июля по сентябрь 2025 года выписали 508 штрафов на 200 миллионов рублей, из них 461 — за негабаритные размеры из-за раздувания тента («Экономика Большого Урала» от 11.09.25). Информацию о чебаркульской рамке передали в Госдуму и приемную уральского полпреда, прокуратура начала проверку, но пока ничего не изменилось. А вот перевозчикам из Свердловской области в 2018 году удалось объединиться и вместе с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх доказать некорректность работы дорожной аппаратуры, после чего было отменено около 400 постановлений о штрафах.
На недавней выставке «Транслогистика Урал» в Екатеринбурге президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин, входящий в общественный совет при Ространснадзоре РФ, сообщил, что с начала года проверил более 30 рамок в 20 регионах. К их содержанию предъявляются определенные требования, но до сих пор немало чиновников и собственников дорог плохо знают документы, регламентирующие установку и эксплуатацию АПВГК. Средний Урал — один из немногих регионов, где перед пунктами контроля смонтированы датчики колейности, а сторожа сметают снег с силоприемных модулей.
Глава ассоциации не отрицал, что некоторые участники рынка автоперевозок действительно допускают перегруз, однако как раз таких наказать сложно: они закрывают госномера или выбирают окольные пути. А добросовестных перевозчиков Матягин призвал консолидировать усилия, чтобы показать: они хотят честных правил игры.
Для этого остро необходим общественный контроль АПВГК в регионах. В этом убедился Виктор Андреев, автокран которого оштрафовали на пути из Сургута в Салехард. Когда владелец техники начал выяснять причину, обнаружил, что ямальские весы запрограммированы на осевую нагрузку на 1,5 тонны меньше, чем положено для этой категории дорог. В суде вопрос решился в его пользу. Теперь Виктор сам получил удостоверение общественного инспектора и планирует участвовать в проверках рамок на территории ЯНАО и ХМАО.
Тем временем
Анализ, проведенный Счетной палатой РФ, показал, что из 579 АПВГК, установленных в России в 2019—2024 годах, 254 не функционируют — в основном из-за дефектов дорожного покрытия или поломки оборудования. В результате бюджет недополучает почти 26 миллиардов рублей в год, из них 4,5 миллиарда приходятся на федеральные трассы, 21,5 — на региональные. Также субъекты РФ не располагают достаточной информацией о количестве выписанных Ространснадзором штрафов.
Аудиторы рекомендовали ведомству передавать ее ежеквартально, а Росавтодору и регионам — привести пункты контроля в рабочее состояние. В прошлом году в стране вынесли 96,3 тысячи постановлений на 30,9 миллиарда рублей. На 31 марта 2025 года материалы в надзорном ведомстве рассматривали всего четыре инспектора, в среднем каждый из них обрабатывал 97 документов в день.