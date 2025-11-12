Уральские грузоперевозчики предложили ввести общественный контроль «рамок» на дорогах

К примеру, на 1795-м километре трассы М-5 с июля по сентябрь 2025 года выписали 508 штрафов на 200 миллионов рублей, из них 461 — за негабаритные размеры из-за раздувания тента («Экономика Большого Урала» от 11.09.25). Информацию о чебаркульской рамке передали в Госдуму и приемную уральского полпреда, прокуратура начала проверку, но пока ничего не изменилось. А вот перевозчикам из Свердловской области в 2018 году удалось объединиться и вместе с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх доказать некорректность работы дорожной аппаратуры, после чего было отменено около 400 постановлений о штрафах.