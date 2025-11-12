Автокомпании из КНР вывели из России 1 трлн рублей

«С точки зрения экономики, за шесть месяцев 2025 года ВВП России составил 97 трлн рублей. На этом фоне потеря в 0,6−1 трлн за девять месяцев не выглядит устрашающе. А вот то, что мы продаем сырье, а привозим продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая вытесняет отечественную — это риск»,