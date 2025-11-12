В Воронеже с 1 января введут туристический налог

Среди регионов Черноземья решение о введении туристического налога уже приняли власти Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. Благодаря этому за девять месяцев 2025-го в бюджеты муниципальных образований Тамбовской области поступило 9 млн руб. А в Орловской области с 1 января по 1 октября 2025 года власти привлекли за счет турналога 7 млн руб. В правительстве Липецкой области на соответствующий запрос «Ъ-Черноземье» пока не ответили.