Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище

«Традиционно программа мелиорации в водохранилищах включает выпуск рыб так называемой биотической тройки. Это белый амур, карп и толстолоб. В данном случае был произведен выпуск белого амура и толстолоба. Количество составило около 97 тысяч», — рассказал во время пресс-тура министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Данный вид рыбы выращивается в рыбопитомнике Красноперекопского района. Это не случайно: именно эти виды позволяют уменьшить количество фитопланктона и водорослей, а значит, делают воду чище. Поэтому мальков запускают в крупные питьевые водохранилища полуострова. А еще так происходит омоложение рыбы и увеличение ее числа в водоемах, во многих из которых рыбу ловить не запрещено.
«Например, Симферопольское водохранилище — это водохранилище открытое. Здесь производится рыбная ловля в период, когда она разрешена. Конечно, это исключительно любительское рыболовство, никаких сетей. Если же мы берем водохранилища, которые имеют закрытый режим, типа Аянского или Партизанского, там выловы не производятся, потому что эти водохранилища являются стратегическими», — пояснил глава регионального минсельхоза.
Всего в этом году Крымский рыбопитомник планирует выпустить более 900 тысяч мальков в Симферопольское, Феодосийское, Бахчисарайское и Ленинское водохранилища. По данным профильного министерства, Крымский рыбопитомник производит зарыбление водохранилищ Крыма с 2019 года по госзаказу. За это время в искусственные водоемы выпустили более 6,5 млн мальков белого амура, белого толстолобика и карпа в Симферопольское, Ленинское, Феодосийское, Альминское, Бахчисарайское Изобильненское, Самарлинское и Станционное водохранилища.
Крымский рыбопитомник является уникальным рыбоводным предприятием, единственным в Российской Федерации, находящимся в собственности субъекта. Мелиоративное зарыбление применяется в практике с 70-х годов прошлого века. Этот способ поддержания водоемов в соответствующем санитарном состоянии уже давно доказал свою высокую эффективность и экологическую безопасность.