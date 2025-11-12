Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище

Всего в этом году Крымский рыбопитомник планирует выпустить более 900 тысяч мальков в Симферопольское, Феодосийское, Бахчисарайское и Ленинское водохранилища. По данным профильного министерства, Крымский рыбопитомник производит зарыбление водохранилищ Крыма с 2019 года по госзаказу. За это время в искусственные водоемы выпустили более 6,5 млн мальков белого амура, белого толстолобика и карпа в Симферопольское, Ленинское, Феодосийское, Альминское, Бахчисарайское Изобильненское, Самарлинское и Станционное водохранилища.