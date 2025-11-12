Ричмонд
В Ростове создадут систему мониторинга застройки левобережья Дона

В Ростове-на-Дону началось создание комплексной системы мониторинга застройки левобережья Дона. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Источник: пресс-служба Минстроя Ростовской области

Уже начаты исследовательские работы территории, полевые и камеральные работы, а также необходимые изыскания и расчеты. Они продлятся до конца 2025 года.

После этого начнется строительство мониторинговых скважин по контролю грунтовых вод на левобережье.

«Мониторинговые скважины позволят с научной точки зрения определять возможность изменений уровня грунтовых вод, а также наблюдать своевременную динамику и прогнозировать результаты», — отмечают в ведомстве.

В результате вышеперечисленных работ будут предложены способы защиты левого берега от возможных негативных последствий застройки.