В Воронеже повысили зарплаты педагогам, сотрудникам школ и детских садов

Кроме того, увеличатся выплаты за выслугу лет для обеих категорий бюджетников. Людям со стажем от 3 до 5 лет — 535 рублей (было 300), от 5 до 10 лет — 642 рубля (было 400), от 10 до 15 лет — 910 рублей (было 650), свыше 15 лет — 1177 рублей (было 900).