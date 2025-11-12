В Воронеже повысили зарплаты педагогам, сотрудникам школ и детских садов

В Воронеже повысили зарплату работникам общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Такое решение приняли депутаты городской Думы 12 ноября. С 1 июля 2025-го оклады педагогических работников детских садов и школ выросли на 3%, остальных сотрудников этих учреждений — на 7%.
Кроме того, увеличатся выплаты за выслугу лет для обеих категорий бюджетников. Людям со стажем от 3 до 5 лет — 535 рублей (было 300), от 5 до 10 лет — 642 рубля (было 400), от 10 до 15 лет — 910 рублей (было 650), свыше 15 лет — 1177 рублей (было 900).
Представители мэрии на заседаниях профильных комиссий городского парламента пояснили, что в ближайшее время всем работникам проведут перерасчет зарплат.
Напомним, 12 ноября парламентарии также приняли решение о введении туристического налога.