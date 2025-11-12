Власти Кубани определили прожиточный минимум на 2026 год

Согласно постановлению, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 18,18 тыс. руб. Для трудоспособных граждан показатель установлен на уровне 19,82 тыс. руб., для пенсионеров — 15,64 тыс. руб., для детей — 17,64 тыс. руб. Постановление вступает в силу с 1 января и будет действовать до конца 2026 года.
Величина прожиточного минимума используется при расчете социальных выплат, пособий и других мер поддержки населения.
