Власти Кубани определили прожиточный минимум на 2026 год

Согласно постановлению, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 18,18 тыс. руб. Для трудоспособных граждан показатель установлен на уровне 19,82 тыс. руб., для пенсионеров — 15,64 тыс. руб., для детей — 17,64 тыс. руб. Постановление вступает в силу с 1 января и будет действовать до конца 2026 года.