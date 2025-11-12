Ричмонд
Власти Кубани определили прожиточный минимум на 2026 год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.

Источник: Коммерсантъ

Согласно постановлению, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 18,18 тыс. руб. Для трудоспособных граждан показатель установлен на уровне 19,82 тыс. руб., для пенсионеров — 15,64 тыс. руб., для детей — 17,64 тыс. руб. Постановление вступает в силу с 1 января и будет действовать до конца 2026 года.

Величина прожиточного минимума используется при расчете социальных выплат, пособий и других мер поддержки населения.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
