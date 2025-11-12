Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Подробности пишет БелТА.
Она уточнила, что в бюджет Фонда соцзащиты населения на 2026 год были запланированы доходы на уровне 39 миллиардов рублей, что на 3,8 миллиарда больше, чем в 2025. Глава Минтруда отметила, что в Беларуси насчитывается 2,4 миллиона пенсионеров, из которых 2 миллиона получают трудовые пенсии.
Наталия Павлюченко добавила, что в составе пенсий есть и соцвыплаты на сумму примерно 0,5 миллиарда рублей. Их получают около 86 000 пенсионеров. Она заявила, что в 2026 году средний размер пенсии вырастет на 14,5% и составит 1107 рублей (в 2025 он планируется на уровне 942 рублей).
