Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%

Она уточнила, что в бюджет Фонда соцзащиты населения на 2026 год были запланированы доходы на уровне 39 миллиардов рублей, что на 3,8 миллиарда больше, чем в 2025. Глава Минтруда отметила, что в Беларуси насчитывается 2,4 миллиона пенсионеров, из которых 2 миллиона получают трудовые пенсии.