Минтранс Ростовской области: Дата открытия Платова по-прежнему неизвестна

Об этом сообщила журналистам министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Госпожа Беликова отметила, что открытие аэропорта очень сильно разгрузило бы пассажирскую логистику. «Вы сами знаете сложности с покупкой билетов на поезда, особенно перед праздниками. К тому же мы транзитный регион, через нас движутся все составы на юг», — сказала она.
По словам министра, аэропорт продолжает работать и как только на федеральном уровне будет принято решение о возобновлении полетов, Платов откроется для пассажиров в течение нескольких недель. «Но сказать сегодня, когда это произойдет и произойдет ли в этом году, я, к сожалению, не могу», — добавила Алена Беликова.
Аэропорт Платов был закрыт в феврале 2022 года вскоре после начала спецоперации России на Украине.