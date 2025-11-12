Минтранс Ростовской области: Дата открытия Платова по-прежнему неизвестна

По словам министра, аэропорт продолжает работать и как только на федеральном уровне будет принято решение о возобновлении полетов, Платов откроется для пассажиров в течение нескольких недель. «Но сказать сегодня, когда это произойдет и произойдет ли в этом году, я, к сожалению, не могу», — добавила Алена Беликова.