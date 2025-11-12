КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) отказал Молдове в очередном транше финансовой помощи. Как сообщает портал mold-street.com, средства не были перечислены из-за задержек, допущенных Молдовой в выполнении финансовых и управленческих обязательств, предусмотренных соглашением.
«В декабре 2024 года Исполнительный совет МВФ завершил шестой обзор по программам Расширенного кредитного механизма (ECF) и Расширенного механизма финансирования (EFF), а также второй обзор по Механизму устойчивости и устойчивого развития (RSF), что позволило выделить около 162,6 миллиона долларов США. Однако оба соглашения истекли в октябре 2025 года, поскольку выполнение оставшихся обязательств по фискальной политике и управлению было задержано», — завили журналистам портала в представительстве МВФ в Молдове.
В Министерстве финансов отказ МВФ в финансировании объяснили тем, что в этом году в Молдову пока не приезжала оценочная миссия фонда, визит которой ожидается в декабре.
«Этот транш не был выделен, но в то же время это был год, когда у нас было достаточно источников финансирования… В то же время мы ведем предварительные дискуссии с МВФ, в декабре приедет миссия для обсуждения планов и потенциального сотрудничества», — пояснил новый глава Минфина Андриан Гаврилицэ.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске очередной программы сотрудничества с Молдовой которая была рассчитана на 40 месяцев. Последний транш на 162,2 миллиона долларов республика получила в декабре 2024 года. Соответственно, общая сумма предоставленных средств в рамках программы составила около 810 миллионов долларов.