МВФ отказал Молдове в очередном транше финансовой помощи

«Этот транш не был выделен, но в то же время это был год, когда у нас было достаточно источников финансирования… В то же время мы ведем предварительные дискуссии с МВФ, в декабре приедет миссия для обсуждения планов и потенциального сотрудничества», — пояснил новый глава Минфина Андриан Гаврилицэ.