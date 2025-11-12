Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нуга с фруктами, масло с прованскими травами: какие новинки у белорусских предприятий пищепрома

«Мы стараемся выпускать новинки, следуя тренду на здоровое питание, на здоровый образ жизни. Поэтому среди наших новинок есть полезные сладости. Например, кондитерские изделия на основе кокосового масла, линейка продукции из нуги с ягодными, фруктовыми наполнителями», — рассказала Татьяна Шедко.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые сладости разработали белорусские предприятия пищепрома, рассказала корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя «Белгоспищепрома» Татьяна Шедко на полях республиканской научно-практической конференции «Качество-2025».

«Мы стараемся выпускать новинки, следуя тренду на здоровое питание, на здоровый образ жизни. Поэтому среди наших новинок есть полезные сладости. Например, кондитерские изделия на основе кокосового масла, линейка продукции из нуги с ягодными, фруктовыми наполнителями. Нужно сказать, что наша кондитерская продукция не содержит дополнительных ароматизаторов, искусственных ингредиентов. Также есть линейка печенья и вафель с высоким содержанием сухого молока, а это кальций и сильные кости для ребенка и зубы. Стараемся удивить и продуктами для готовки на кухне, например, рапсовым маслом с прованскими травами. Также выпускаем линейку майонезов для школьного питания», — рассказала Татьяна Шедко.

Она подчеркнула, что для покупателей многих стран мира белорусская пищевая продукция символизирует высокое качество, безопасность, натуральность, полезность. «Качество — важнейший ориентир для предприятий и пищевой отрасли в целом, оно дает конкурентные преимущества и помогает успешно вести бизнес. Сегодня мы рассмотрели итоги отраслевой программы “Качество 2021−2025”. Это успешная, эффективная модель управления качеством наших организаций. В соответствии с программой выполняются мероприятия в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, эффективности менеджмента, делового совершенствования. Высокий уровень требований к качеству и безопасности национальных продуктов питания прежде всего достигается единым подходом к техническому регулированию, а также внедрением эффективных, опережающих стандартов. Делая свой осознанный выбор того или иного продовольственного товара, покупатель обладает достоверной информацией о его составе, приобретает продукты гарантированного качества», — отметила первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».

Повышение конкурентоспособности продукции, внедрение инновационных подходов, снятие различных барьеров в торговле и продвижение продукции на внешний контур — предприятия концерна решают эти и многие другие задачи. «Организации концерна на системной основе проводят сравнительный анализ действующих требований к качеству и безопасности пищевой продукции по отношению к требованиям международных стандартов, евразийских регламентов, директив. Мы принимаем участие в разработке годовых планов государственной стандартизации в целях своевременного внедрения изменений в стандарты, а также разработки при необходимости новых стандартов, которые основываются на высоком научно-техническом высоком уровне и передовой практике. Наши организации постоянно работают в составе технических комитетов — и национальных, и международных», — обозначила Татьяна Шедко.

Рассказывая о совместной работе концерна с Госстандартом, в числе последних значимых достижений она назвала внедрение на международном уровне изменений в технический регламент по масложировой продукции. «Введен дополнительный показатель по допустимому уровню содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и продуктах с их использованием. Также мы отработали и уже прошли процедуру внутригосударственного согласования изменений в технический регламент о безопасности алкогольной продукции. Внесли изменения в техрегламент о безопасности пищевой продукции в части установления единых подходов и требований к физико-химическому составу шоколада, шоколадных изделий, а также какао-продуктов. И это позволило нам обеспечить насыщение потребительского рынка ЕАЭС качественными кондитерскими изделиями с достоверной для покупателя информацией о составе входящих ингредиентов», — проинформировала первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».

«Предприятия концерна придерживаются жесткой позиции — необходимо не снижать достигнутый уровень по качеству пищевой продукции. Были ужесточены требования к соковой, кондитерской, масложировой продукции, в том числе и для детского питания. У нас в планах актуализация шести государственных стандартов по сокам, морсам, нектарам, соковым напиткам для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Также планируется в ближайшем будущем актуализировать три межгосударственных стандарта по какао-бобам и методам их оценки», — поделилась планами Татьяна Шедко.

«В целом наши предприятия осуществляют выпуск продукции по межгосударственным и государственным стандартам. Проводится работа по гармонизации национальных стандартов и переходу к использованию межгосударственных. Она трудоемкая и сложная, надо, чтобы стандарты были на высоком научно-техническом уровне, соответствовали современным подходам к качеству, современным технологиям и передовым практикам. И при этом должен быть некий интерес государств — членов ЕАЭС — со стороны производителей, научных организаций, покупателей и государственных органов. Но, тем не менее, мы планомерно движемся в направлении использования единых технических требований, основанных на международной передовой практике, доказательной научной базе, в направлении применения межгосударственных стандартов», — заключила первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».

Участие в конференции приняли ведущие эксперты, руководители предприятий, ученые и специалисты в области стандартизации и менеджмента качества. Они обсудили актуальные вызовы, поделились опытом внедрения инновационных решений и определили перспективные направления развития национальной инфраструктуры качества. Пленарное заседание конференции было посвящено развитию инфраструктуры качества и системы технического регулирования как надежной основы устойчивого развития национальной экономики. А тематика секционного заседания — «Технологические лидеры. Оперативные цели и гибкие планы» — имела сугубо практическую направленность. Своим успешным опытом в области управления качеством поделились представители белорусской промышленности.

Конференция стала одним из ключевых мероприятий в рамках Недели качества, объявленной в Беларуси с 10 по 16 ноября и приуроченной ко Всемирному дню качества, отмечаемому в текущем году 13 ноября. Неделя призвана стать демонстрацией того, как традиции, умноженные на трудолюбие и передовые технологии, создают прочный фундамент белорусского качества. -0-