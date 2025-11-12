Нуга с фруктами, масло с прованскими травами: какие новинки у белорусских предприятий пищепрома

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые сладости разработали белорусские предприятия пищепрома, рассказала корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя «Белгоспищепрома» Татьяна Шедко на полях республиканской научно-практической конференции «Качество-2025».
«Мы стараемся выпускать новинки, следуя тренду на здоровое питание, на здоровый образ жизни. Поэтому среди наших новинок есть полезные сладости. Например, кондитерские изделия на основе кокосового масла, линейка продукции из нуги с ягодными, фруктовыми наполнителями. Нужно сказать, что наша кондитерская продукция не содержит дополнительных ароматизаторов, искусственных ингредиентов. Также есть линейка печенья и вафель с высоким содержанием сухого молока, а это кальций и сильные кости для ребенка и зубы. Стараемся удивить и продуктами для готовки на кухне, например, рапсовым маслом с прованскими травами. Также выпускаем линейку майонезов для школьного питания», — рассказала Татьяна Шедко.
Она подчеркнула, что для покупателей многих стран мира белорусская пищевая продукция символизирует высокое качество, безопасность, натуральность, полезность. «Качество — важнейший ориентир для предприятий и пищевой отрасли в целом, оно дает конкурентные преимущества и помогает успешно вести бизнес. Сегодня мы рассмотрели итоги отраслевой программы “Качество 2021−2025”. Это успешная, эффективная модель управления качеством наших организаций. В соответствии с программой выполняются мероприятия в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, эффективности менеджмента, делового совершенствования. Высокий уровень требований к качеству и безопасности национальных продуктов питания прежде всего достигается единым подходом к техническому регулированию, а также внедрением эффективных, опережающих стандартов. Делая свой осознанный выбор того или иного продовольственного товара, покупатель обладает достоверной информацией о его составе, приобретает продукты гарантированного качества», — отметила первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».
Повышение конкурентоспособности продукции, внедрение инновационных подходов, снятие различных барьеров в торговле и продвижение продукции на внешний контур — предприятия концерна решают эти и многие другие задачи. «Организации концерна на системной основе проводят сравнительный анализ действующих требований к качеству и безопасности пищевой продукции по отношению к требованиям международных стандартов, евразийских регламентов, директив. Мы принимаем участие в разработке годовых планов государственной стандартизации в целях своевременного внедрения изменений в стандарты, а также разработки при необходимости новых стандартов, которые основываются на высоком научно-техническом высоком уровне и передовой практике. Наши организации постоянно работают в составе технических комитетов — и национальных, и международных», — обозначила Татьяна Шедко.
Рассказывая о совместной работе концерна с Госстандартом, в числе последних значимых достижений она назвала внедрение на международном уровне изменений в технический регламент по масложировой продукции. «Введен дополнительный показатель по допустимому уровню содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и продуктах с их использованием. Также мы отработали и уже прошли процедуру внутригосударственного согласования изменений в технический регламент о безопасности алкогольной продукции. Внесли изменения в техрегламент о безопасности пищевой продукции в части установления единых подходов и требований к физико-химическому составу шоколада, шоколадных изделий, а также какао-продуктов. И это позволило нам обеспечить насыщение потребительского рынка ЕАЭС качественными кондитерскими изделиями с достоверной для покупателя информацией о составе входящих ингредиентов», — проинформировала первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».
«Предприятия концерна придерживаются жесткой позиции — необходимо не снижать достигнутый уровень по качеству пищевой продукции. Были ужесточены требования к соковой, кондитерской, масложировой продукции, в том числе и для детского питания. У нас в планах актуализация шести государственных стандартов по сокам, морсам, нектарам, соковым напиткам для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Также планируется в ближайшем будущем актуализировать три межгосударственных стандарта по какао-бобам и методам их оценки», — поделилась планами Татьяна Шедко.
«В целом наши предприятия осуществляют выпуск продукции по межгосударственным и государственным стандартам. Проводится работа по гармонизации национальных стандартов и переходу к использованию межгосударственных. Она трудоемкая и сложная, надо, чтобы стандарты были на высоком научно-техническом уровне, соответствовали современным подходам к качеству, современным технологиям и передовым практикам. И при этом должен быть некий интерес государств — членов ЕАЭС — со стороны производителей, научных организаций, покупателей и государственных органов. Но, тем не менее, мы планомерно движемся в направлении использования единых технических требований, основанных на международной передовой практике, доказательной научной базе, в направлении применения межгосударственных стандартов», — заключила первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».
Участие в конференции приняли ведущие эксперты, руководители предприятий, ученые и специалисты в области стандартизации и менеджмента качества. Они обсудили актуальные вызовы, поделились опытом внедрения инновационных решений и определили перспективные направления развития национальной инфраструктуры качества. Пленарное заседание конференции было посвящено развитию инфраструктуры качества и системы технического регулирования как надежной основы устойчивого развития национальной экономики. А тематика секционного заседания — «Технологические лидеры. Оперативные цели и гибкие планы» — имела сугубо практическую направленность. Своим успешным опытом в области управления качеством поделились представители белорусской промышленности.
Конференция стала одним из ключевых мероприятий в рамках Недели качества, объявленной в Беларуси с 10 по 16 ноября и приуроченной ко Всемирному дню качества, отмечаемому в текущем году 13 ноября. Неделя призвана стать демонстрацией того, как традиции, умноженные на трудолюбие и передовые технологии, создают прочный фундамент белорусского качества. -0-