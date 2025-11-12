Нуга с фруктами, масло с прованскими травами: какие новинки у белорусских предприятий пищепрома

Рассказывая о совместной работе концерна с Госстандартом, в числе последних значимых достижений она назвала внедрение на международном уровне изменений в технический регламент по масложировой продукции. «Введен дополнительный показатель по допустимому уровню содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и продуктах с их использованием. Также мы отработали и уже прошли процедуру внутригосударственного согласования изменений в технический регламент о безопасности алкогольной продукции. Внесли изменения в техрегламент о безопасности пищевой продукции в части установления единых подходов и требований к физико-химическому составу шоколада, шоколадных изделий, а также какао-продуктов. И это позволило нам обеспечить насыщение потребительского рынка ЕАЭС качественными кондитерскими изделиями с достоверной для покупателя информацией о составе входящих ингредиентов», — проинформировала первый заместитель председателя «Белгоспищепрома».