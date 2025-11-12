ОПЕК дала мировой прогноз на нефть на 2026 год

На 2026 год прогнозируется дальнейший прирост потребления нефти на 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в новом прогнозе ОПЕК, передает NEWS.ru.
Отмечается, что прирост потребления достигнет 106,52 млн баррелей в сутки.
При этом мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки, достигнув 105,14 млн баррелей в сутки.
Основной прирост потребления ожидается в странах Азии и других государствах, не входящих в Организацию Экономического сотрудничества и развития. При этом развитые экономики покажут незначительный рост.
На фоне этих прогнозов дисконт на российскую нефть марки Urals достиг максимального значения за год, составив около 20 долларов за баррель.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии «360» рассказал, что резкий рост дисконта на российскую нефть связан с текущим перестроением схем ее продаж и добавлением новых посредников. По его словам, аналогичные скачки наблюдались и ранее во время перенастройки рынка с американского и европейского направлений на азиатские. Юшков отметил, что нынешнее перестроение происходит в меньших масштабах, а повышенный дисконт обычно сохраняется не более полутора-двух месяцев.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки.