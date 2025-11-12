ОПЕК дала мировой прогноз на нефть на 2026 год

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии «360» рассказал, что резкий рост дисконта на российскую нефть связан с текущим перестроением схем ее продаж и добавлением новых посредников. По его словам, аналогичные скачки наблюдались и ранее во время перенастройки рынка с американского и европейского направлений на азиатские. Юшков отметил, что нынешнее перестроение происходит в меньших масштабах, а повышенный дисконт обычно сохраняется не более полутора-двух месяцев.