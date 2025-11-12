В Госдуме раскрыли, какие переводы самому себе не вызовут подозрений

Крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей не будут считаться подозрительными, если в тот же день человек не отправляет деньги другому человеку, которому до этого в течение полугода не осуществлялись переводы средств. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Парламентарий пояснил, что признаком мошеннической операции считаются только две последовательные операции. В таких случаях сначала клиент переводит крупную сумму самому себе, а затем сразу отправляет эти деньги человеку, которому не делал переводов последние полгода. Аксаков подчеркнул, что обычные переводы между своими счетами в разных банках не подпадают под эти ограничения.
Нововведение направлено на борьбу с конкретной мошеннической схемой, когда злоумышленники убеждают россиян перевести деньги «на себя» по СБП, чтобы обойти защитные механизмы банков, а затем получают доступ к средствам.
Ранее эксперт Алла Храпунова заявила, что крупные переводы самому себе будут считать мошенничеством.