Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли, какие переводы самому себе не вызовут подозрений

Подозрительным будут считать перевод клиента с одного его счета на другой, а затем отправку денег третьему лицу.

Источник: Аргументы и факты

Крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей не будут считаться подозрительными, если в тот же день человек не отправляет деньги другому человеку, которому до этого в течение полугода не осуществлялись переводы средств. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий пояснил, что признаком мошеннической операции считаются только две последовательные операции. В таких случаях сначала клиент переводит крупную сумму самому себе, а затем сразу отправляет эти деньги человеку, которому не делал переводов последние полгода. Аксаков подчеркнул, что обычные переводы между своими счетами в разных банках не подпадают под эти ограничения.

Нововведение направлено на борьбу с конкретной мошеннической схемой, когда злоумышленники убеждают россиян перевести деньги «на себя» по СБП, чтобы обойти защитные механизмы банков, а затем получают доступ к средствам.

Ранее эксперт Алла Храпунова заявила, что крупные переводы самому себе будут считать мошенничеством.