В Госдуме раскрыли, какие переводы самому себе не вызовут подозрений

Крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей не будут считаться подозрительными, если в тот же день человек не отправляет деньги другому человеку, которому до этого в течение полугода не осуществлялись переводы средств. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.