МЭР: годовая инфляция в России замедлилась до 7,73%

Инфляция в России продолжает замедлятся.
За период с 6 по 10 ноября 2025 года годовая инфляция в Российской Федерации снизилась с 7,89% до 7,73%. Это следует из данных, представленных в обзоре Минэкономразвития.
За указанный пятидневный период общий уровень инфляции составил 0,09%. В сфере продовольственных товаров зафиксировано изменение цен на 0,19%, причем цены на продукты питания (без учета овощей и фруктов) увеличились на 0,06%, а на плодоовощную продукцию — на 1,66%.
В сегменте непродовольственных товаров отмечается снижение цен на 0,03%. В секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,07%. По состоянию на 10 ноября годовая инфляция составила 7,73%.