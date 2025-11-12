Годовая инфляция в России с 6 по 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
По данным ведомства, в указанный период инфляция составила 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября. При этом цены на продовольственные товары изменились на 0,19%, а на плодоовощную продукцию — выросли на 1,7%.
«В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,07%. Годовая инфляция на 10 ноября зафиксирована на уровне 7,73%», — следует из обзора Минэкономразвития.
Напомним, ранее стало известно, что дефицит федерального бюджета России за первые десять месяцев 2025 года достиг 4,19 трлн рублей, что эквивалентно 1,9% от валового внутреннего продукта.