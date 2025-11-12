Reuters: Vantage Drilling расторгла контракт с «Лукойл» по бурению скважин в Черном море

Исполнять соглашения между компаниями мешают западные санкции.
Компания Vintage Drilling расторгла контракт с российской нефтегазовой компанией Лукойл по бурению скважин в Черном море. Об этом сообщает зарубежное информагентство.
«Компания Vantage Drilling расторгла контракт на бурение в следующем году. Он был заключен с находящейся под санкциями российской нефтяной компанией “Лукойл” для разведки на ее румынском газовом месторождении Trident в Черном море», — сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
В компании Vintage Drilling добавили, что исполнению контракта помешали западные санкции. В условиях санкционного давления на «Лукойл» соблюдение заключенных соглашений оказалось незаконным.