Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Vantage Drilling расторгла контракт с «Лукойл» по бурению скважин в Черном море

Компания Vintage Drilling расторгла контракт с российской нефтегазовой компанией Лукойл по бурению скважин в Черном море. Об этом сообщает зарубежное информагентство.

Исполнять соглашения между компаниями мешают западные санкции.

Компания Vintage Drilling расторгла контракт с российской нефтегазовой компанией Лукойл по бурению скважин в Черном море. Об этом сообщает зарубежное информагентство.

«Компания Vantage Drilling расторгла контракт на бурение в следующем году. Он был заключен с находящейся под санкциями российской нефтяной компанией “Лукойл” для разведки на ее румынском газовом месторождении Trident в Черном море», — сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

В компании Vintage Drilling добавили, что исполнению контракта помешали западные санкции. В условиях санкционного давления на «Лукойл» соблюдение заключенных соглашений оказалось незаконным.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше