Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 13 ноября

Национальный банк изменил курсы валют на 13 ноября, четверг. Так, повысились курс евро и курс российского рубля, а курс доллара стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 13 ноября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9803 белорусского рубля, 1 евро — 3,4478 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6671 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, установленными на среду, 12 ноября, курс доллара стал ниже, а курс и курс российского рубля подросли в четверг, 13 ноября. Заметнее при этом изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0004 белрубля, курс евро подрос на 0,0007 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0006 белрубля.
Еще Нацбанк сообщил, что белорусы восемь месяцев подряд сдают валюты больше, чем покупают.