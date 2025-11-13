Ричмонд
Reuters: «Лукойл» обратился к США по поводу введенных санкций

«Лукойл» обратился к США по поводу введенных санкций. Компания запросила продление срока для завершения операций после введения санкций. Об этом сообщают три различных источника.

«Лукойл» просит США продлить срок завершения операций после санкций.

«Лукойл попросил Минфин США о продлении крайнего срока для завершения операций после введения санкций. Компании нужно больше времени для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов», — пишет Reuters со ссылкой на три источника.

США ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в конце октября, отведя месяц (до 21 ноября) на сворачивание операций. После санкций «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, но сделка с трейдером Gunvor сорвалась из-за противодействия американского Минфина, который указал на связи Gunvor с Россией. Несколько стран Европы, включая Румынию и Молдову, проявляют интерес к покупке активов «Лукойла». Компания столкнулась с угрозой потери активов на 14 млрд евро. «Лукойл» владеет значительными активами в Австрии, Грузии, Молдове, Нидерландах и других странах. Кремль заявил, что интересы «Лукойла» должны соблюдаться, а нарушения вредят мировому торговому режиму.

Ранее в компании заявляли, что уже приступили к рассмотрению поступающих предложений от заинтересованных приобретателей. Европейская комиссия анализирует вероятную реализацию принадлежащих нефтекомпании «Лукойл» активов в государствах-членах ЕС.

