Reuters: «Лукойл» обратился к США по поводу введенных санкций

США ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в конце октября, отведя месяц (до 21 ноября) на сворачивание операций. После санкций «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, но сделка с трейдером Gunvor сорвалась из-за противодействия американского Минфина, который указал на связи Gunvor с Россией. Несколько стран Европы, включая Румынию и Молдову, проявляют интерес к покупке активов «Лукойла». Компания столкнулась с угрозой потери активов на 14 млрд евро. «Лукойл» владеет значительными активами в Австрии, Грузии, Молдове, Нидерландах и других странах. Кремль заявил, что интересы «Лукойла» должны соблюдаться, а нарушения вредят мировому торговому режиму.