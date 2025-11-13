Ричмонд
В Пермском крае продолжается рост цен на бензин и дизель

В период с 6 по 10 ноября 2025 года средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае выросла до 64 рублей 16 копеек за литр. Дизельное топливо также подорожало. Это следует из обновленных данных Росстата.

Бензин продолжает дорожать.

«Бензин марки АИ-92 подешевел до 61 рублей 18 копеек за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на три копейки — до 66 рублей 16 копеек за литр. Наибольший рост у марки АИ-98. Стоимость возросла до 88 рублей 65 копеек за литр (вместо 88 рублей 44 копеек)», — сказано на сайте Росстата.

В 29 регионах Российской Федерации отмечены изменения цен на топливо. В Прикамье стоимость дизельного топлива увеличилась на 16 копеек и составила 74,66 рубля за литр. Регион лидирует по цене на дизель в Приволжском федеральном округе. В среднем цена литра дизельного топлива в регионах ПФО достигла 71,92 рубля, а в масштабах всей страны — 74,56 рубля.