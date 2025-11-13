В Пермском крае продолжается рост цен на бензин и дизель

В 29 регионах Российской Федерации отмечены изменения цен на топливо. В Прикамье стоимость дизельного топлива увеличилась на 16 копеек и составила 74,66 рубля за литр. Регион лидирует по цене на дизель в Приволжском федеральном округе. В среднем цена литра дизельного топлива в регионах ПФО достигла 71,92 рубля, а в масштабах всей страны — 74,56 рубля.