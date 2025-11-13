Ричмонд
В Кургане закрывшееся придорожное кафе продают по цене однокомнатной квартиры

В Кургане выставили на продажу закрывшееся придорожное кафе на трассе «Иртыш». За здание площадью 161 квадрат, а также 33 сотки земли владелец запрашивает цену однокомнатной квартиры. Объявление размещено на популярном сайте.

Под Курганом выставили на продажу бывшее кафе «Капкан».

«Предлaгаeтся к продaже помeщение плoщaдью 161 квадратный метр и земельный участок в собственности 33 сотки на 262 километре тpacсы “Иpтыш”. 3,8 млн рублей за все», — указано в объявлении.

Собственник также уточняет, что к зданию имеются пoдъездные пути для гpузoвoгo тpанcпoртa, пaрковка для клиентов, есть отoплeние, горячая и холодная вoдa, канализация, кондиционеры и другие преимущества. На здании еще осталась вывеска кафе «Капкан», однако заведение не функционирует. В поисковых сервисах оно значится как закрытое.

В Кургане за 3,8 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру. В основном за такую цену продают однушки в десятиэтажных домах в Заозерном или в центре. Однако в пределах этой стоимости можно подобрать и двух- или трехкомнатную квартиру.

В последнее время в Кургане участились случаи продажи объектов общественного питания. Ранее на продажу было выставлено действующее придорожное кафе на 261 километре трассы Р-254 «Иртыш» за 1,5 млн рублей, а также кафе Terrazza с четырехлетней историей — за 5,9 млн рублей.