Локальные магазины Новосибирска проигрывают онлайн-конкурентам

Маркетплейсы зачастую предлагают более широкий ассортимент и более низкие цены.

В Новосибирске наблюдается ощутимое снижение популярности локальных магазинов, таких как хозяйственные и продуктовые лавки, в связи с активным развитием онлайн-платформ. Согласно исследованию, проведенному ИТ-компанией «Эвотор» с ноября 2024 по ноябрь 2025 года, эти сегменты малого бизнеса демонстрируют наихудшие показатели.

Аналитики «Эвотора» зафиксировали снижение среднего количества покупок в хозяйственно-галантерейных магазинах на 8%, что повлекло за собой падение средней выручки на 7%. Несмотря на это, средний чек вырос на 1%, достигнув 2059 рублей.

В продуктовых магазинах «у дома» также отмечено сокращение числа покупок на 8%, однако увеличение среднего чека на 13% (до 520 рублей) позволило увеличить выручку по сравнению с предыдущим годом на 3%.

По мнению экспертов «Эвотора», данная тенденция обусловлена переходом потребителей к маркетплейсам и крупным сетевым ритейлерам, предлагающим более широкий ассортимент и часто более низкие цены.

Для анализа были использованы данные, полученные с кассовых аппаратов «Эвотор» в Новосибирской области. В процессе исследования рассчитывались средние показатели выручки и количества чеков на одну торговую точку в различных сегментах бизнеса.