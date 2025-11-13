Локальные магазины Новосибирска проигрывают онлайн-конкурентам

В Новосибирске наблюдается ощутимое снижение популярности локальных магазинов, таких как хозяйственные и продуктовые лавки, в связи с активным развитием онлайн-платформ. Согласно исследованию, проведенному ИТ-компанией «Эвотор» с ноября 2024 по ноябрь 2025 года, эти сегменты малого бизнеса демонстрируют наихудшие показатели.