Особая экономическая зона «Новосибирск» появилась на инвесткарте Новосибирской области

Созданная в 2025 году промышленно-производственная ОЭЗ «Новосибирск» рассматривается как один из ключевых инструментов для привлечения инвестиций в экономику Новосибирской области. Её резидентов ждет комплекс преференций, включая сниженную ставку налога на прибыль и полное освобождение от уплаты налога на имущество на десятилетний период. Также предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам и отмена страховых взносов. Дополнительным стимулом выступает режим свободной таможенной зоны.