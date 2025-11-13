Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Особая экономическая зона «Новосибирск» появилась на инвесткарте Новосибирской области

Инвестиционная карта Новосибирской области, которая является частью общефедеральной платформы, пополнилась сведениями об особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Новосибирск». Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Там отметили, что благодаря этому сервису потенциальные инвесторы могут подбирать подходящие площадки в онлайн-режиме и определять доступные для их проектов меры государственной поддержки.

Созданная в 2025 году промышленно-производственная ОЭЗ «Новосибирск» рассматривается как один из ключевых инструментов для привлечения инвестиций в экономику Новосибирской области. Её резидентов ждет комплекс преференций, включая сниженную ставку налога на прибыль и полное освобождение от уплаты налога на имущество на десятилетний период. Также предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам и отмена страховых взносов. Дополнительным стимулом выступает режим свободной таможенной зоны.

Инвестиционная карта, являющаяся обязательным элементом Регионального инвестиционного стандарта, позволяет инвесторам не только оценить будущие затраты на проект, но и сравнить условия с другими регионами страны. В планах властей Новосибирской области — регулярно пополнять карту новыми перспективными площадками, расширяя тем самым выбор для потенциальных инвесторов.