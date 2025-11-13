Особая экономическая зона «Новосибирск» появилась на инвесткарте Новосибирской области

Там отметили, что благодаря этому сервису потенциальные инвесторы могут подбирать подходящие площадки в онлайн-режиме и определять доступные для их проектов меры государственной поддержки.
Созданная в 2025 году промышленно-производственная ОЭЗ «Новосибирск» рассматривается как один из ключевых инструментов для привлечения инвестиций в экономику Новосибирской области. Её резидентов ждет комплекс преференций, включая сниженную ставку налога на прибыль и полное освобождение от уплаты налога на имущество на десятилетний период. Также предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам и отмена страховых взносов. Дополнительным стимулом выступает режим свободной таможенной зоны.
Инвестиционная карта, являющаяся обязательным элементом Регионального инвестиционного стандарта, позволяет инвесторам не только оценить будущие затраты на проект, но и сравнить условия с другими регионами страны. В планах властей Новосибирской области — регулярно пополнять карту новыми перспективными площадками, расширяя тем самым выбор для потенциальных инвесторов.