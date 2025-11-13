В Приморье в три раза выросло число ввозимых автомобилей

В начале ноября 2025 года в Приморском крае отмечается значительный рост количества автомобилей, ввозимых в Россию частными лицами. Только за первые 11 дней месяца Уссурийская таможня оформила 3860 машин для граждан. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, и даже больше, чем за весь ноябрь 2024 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Основной поток машин идет через автомобильные пункты пропуска Приморского края. С начала месяца в порты региона прибыл 951 автовоз, который доставил более 5000 автомобилей. Это почти в четыре раза превышает показатели прошлого года.
Несмотря на такой значительный рост грузопотока, таможенники справляются с нагрузкой и оформляют все транспортные средства в установленные сроки. Только за последние сутки было выпущено 499 автомобилей.
Вместе с тем таможня обращает внимание на некоторые проблемы. Многие владельцы несвоевременно подают документы после того, как их машины размещены на временном хранении. Из-за этого площадки переполняются, а новые автомобили негде размещать для оформления.
Для ускорения процесса таможня рекомендует вносить платежи заранее через банки, мобильные приложения или с помощью QR-кодов с сайта Федеральной таможенной службы. Это поможет сократить время оформления и избежать лишних очередей.
Также напоминается о новых местах для завершения транзита в регионе и о важности правильного заполнения документов. Ошибки в декларациях не позволяют системе автоматически обработать заявку, что затягивает процесс оформления.