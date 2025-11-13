В Приморье в три раза выросло число ввозимых автомобилей

В начале ноября 2025 года в Приморском крае отмечается значительный рост количества автомобилей, ввозимых в Россию частными лицами. Только за первые 11 дней месяца Уссурийская таможня оформила 3860 машин для граждан. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, и даже больше, чем за весь ноябрь 2024 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".