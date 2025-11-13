Ричмонд
В Новосибирске выставили на продажу торговый центр за 950 млн рублей

Здание располагается на улице Нарымская.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр, расположенный на улице Нарымская. Площадь объекта превышает 12,3 тысячи квадратных метров. За лот просят 950 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

— Административное здание находится в центральной части города. Торговый центр средней этажности, есть два подземных уровня. В здании есть лифты. Площадь этажей от 1,2 до 2,5 тысячи квадратных метров. Высота потолков от трех до девяти метров, — указал продавец.

Здание подключено к центральным коммуникациям, оборудовано кондиционерами, приточно-вытяжной вентиляцией и камерами видеонаблюдения.