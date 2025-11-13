Бизнеса с просроченными кредитами стало рекордно много в России

На текущий момент объем просроченной задолженности увеличился на 7,2% в сравнении с 2024 годом и приблизился к отметке в 3 триллиона рублей. Подобный рост стал самым значительным с осени 2023 года. Кроме того, за прошедший год общий объем кредитных задолженностей вырос почти на 10% и к концу третьего квартала превысил 80 триллионов рублей.