Средняя зарплата в Новосибирске в 2026 году должна вырасти до 117 тысяч рублей

Средняя зарплата в Новосибирске в 2026 году должна превысить 117 тысяч рублей. Такой показатель указан в прогнозе социально-экономического развития Новосибирска до 2028 года, который опубликован на сайте мэрии.
По прогнозам специалистов, по итогам 2025 года средняя зарплата в городе должна составить 106 966 рублей, в 2026-м — 117 219 рублей, в 2027-м — 126 470 рублей, в 2028 — 136 451 рублей.
— В прогнозируемом периоде рост зарплаты будет обеспечиваться за счет ежегодного повышения минимального размера оплаты труда, проведения ежегодной индексации заработной платы работников, поддержания достигнутых уровней зарплаты отдельных категорий сотрудников, определенных указами президента РФ, — говорится в документе.