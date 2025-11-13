Ричмонд
В Пермь поставили 14 супермощных электровозов-силачей

Электровозы поведут грузовые составы на главном ходу Транссиба.

Источник: пресс-служба Свердловской железной дороги

В депо «Пермь-Сортировочная» прибыли 14 электровозов серии 3ЭС6. Это супермощные локомотивы, способные тянуть не менее 30 вагонов весом свыше 7 тыс. тонн.

«КП-Пермь» в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что электровозы-силачи начнут работу на главном ходу Транссиба. Они станут востребованы на участках со сложным профилем пути в предгорьях Урала.

Мощность локомотива в трехсекционном исполнении превышает 12,2 тыс. лошадиных сил (9 тыс. кВт), что в два раза больше электровозов предыдущих серий. Конструкционная скорость электровоза — 120 км/ч, часового режима — 49,2 км/ч, длительного режима — 51 км/ч. Срок службы составляет 40 лет.

В прошлом году депо «Пермь-Сортировочная» получила 30 таких локомотивов производства Уральского завода железнодорожного машиностроения из Верхней Пышмы.