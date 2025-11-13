Ричмонд
Разница в два раза: где в Казахстане самые доступные цены на жилье

Рост цен на жилье приводит к тому, что в некоторых регионах оно становится слишком дорогим и менее доступным. Но другие части страны пока сохраняют относительно низкие цены. Об этом читайте на NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, жилье в Казахстане по итогам октября подорожало в среднем на 12,5% в сегменте новостроек и на 10,2% на вторичном рынке за год. Средние цены по стране составили: продажа нового жилья — 555 161 тенге за квадратный метр, перепродажа квартир — 571 828 тенге, аренда благоустроенного жилья — 4 807 тенге за квадратный метр.

Аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что рынок недвижимости в Казахстане сегментирован в зависимости от региона, и разница в ценах может быть существенной. В агломерациях первичный рынок концентрирует ипотечный и инвестиционный спрос, вторичное жилье дороже из-за премии за готовность и локацию, а аренда следует за центрами занятости.

Наиболее низкие цены на новое жилье отмечены в Уральске — 299 155 тенге за квадратный метр, Актобе — 313 978 тенге, Кокшетау — 332 973 тенге, Туркестане — 338 637 тенге, Талдыкоргане — 374 595 тенге. Разрыв между самой низкой ценой (299 155 тенге в Уральске) и самой дорогой (667 027 тенге в Алматы) составил 367 872 тенге, что больше цен в большинстве указанных регионов.

Среди вторичного жилья наиболее благоприятные цены оказались в Кызылорде — 312 596 тенге за квадратный метр, Актау — 342 500 тенге, Кокшетау — 340 919 тенге, Таразе — 344 114 тенге, Костанае — 407 749 тенге. Разрыв в этом сегменте рынка жилья оказался еще больше — 403 516 тенге (Кызылорда — 312 596 тенге, Алматы — 716 112 тенге).

Самая низкая арендная ставка в октябре отмечена в Таразе — 2 362 тенге за квадратный метр, Туркестане — 2 602 тенге, Актобе — 3 049 тенге, Костанае — 3 061 тенге, Кызылорде — 3 102 тенге. Разрыв с регионом с самой дорогой арендой (Алматы — 5 629 тенге) составил 3 267 тенге, что даже дороже цен в самых доступных регионах.

Аналитики отмечают, что для политики и девелопмента важно увеличивать массовое качественное предложение в Алматы и Астане, чтобы сгладить ценовой разрыв с регионами, а не закреплять его.