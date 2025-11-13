Ричмонд
Башкирская мука пользуется повышенным спросом за рубежом

С начала 2025 года Башкирия экспортировала в страны ближнего зарубежья 482 партии пшеничной и ржаной муки, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: пресс-служба / управления Россельхознадзора по РБ

Мукомольные предприятия Башкирии продали в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан за 10 месяцев этого года 25,36 тысячи тонн муки. Это на 10,7 тысячи тонн больше, чем год назад.

Пробы муки прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«Опасных карантинных организмов и вредителей хлебных запасов не выявлено. Башкирская мука полностью соответствует требованиям фитосанитарной безопасности. По результатам исследований выдано 482 фитосанитарных сертификатов», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщал Башинформ, за последние пять лет Башкирия вдвое увеличила экспорт продукции АПК. С начала 2025 года республика экспортировала продукции АПК на 271 млн долларов США.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.