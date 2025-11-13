Выяснилось, что бензин в России впервые подешевел после долгого роста цен

В 36 регионах страны цены снизились — сильнее всего в Брянской области (-2,9%) и Тульской (-2%). В 29 субъектах рост продолжился, заметнее всего в Забайкальском крае (+0,9%). В Москве стоимость почти не изменилась, а в Санкт-Петербурге выросла на 0,2%.