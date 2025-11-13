Выяснилось, что бензин в России впервые подешевел после долгого роста цен

Средняя розничная стоимость бензина в России впервые с марта прошлого года показала снижение.
По данным Росстата за период с 5 по 10 ноября, литр бензина подешевел на 0,2% — на 13 копеек, до 65,34 рубля. Дизель, наоборот, вырос в цене на 0,2% (15 копеек), до 74,56 рубля за литр, передает «РБК».
Снижение затронуло основные марки бензина: Аи-92 подешевел на 0,19%, до 62,25 рубля; Аи-95 — на 0,21%, до 67,34 рубля. Исключением стал Аи-98, который прибавил 0,24%, поднявшись до 87,9 рубля за литр.
В 36 регионах страны цены снизились — сильнее всего в Брянской области (-2,9%) и Тульской (-2%). В 29 субъектах рост продолжился, заметнее всего в Забайкальском крае (+0,9%). В Москве стоимость почти не изменилась, а в Санкт-Петербурге выросла на 0,2%.
Подорожание топлива летом и осенью сопровождалось жалобами региональных властей на перебои с поставками. Перелом произошёл в середине октября, когда биржевые котировки начали снижаться с рекордных уровней. В правительстве связывают стабилизацию с сезоном, увеличением выпуска нефтепродуктов и накоплением запасов компаниями.
