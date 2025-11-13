Жители актауских новостроек жалуются на холод и отсутствие газа в квартирах

Жилой комплекс «Достык» в спальном микрорайоне Актау до сих пор практически без тепла. Люди спасаются электрообогревателями, а счета за электричество становятся огромными. В холодных квартирах постоянно болеют дети.
Раушан Жанаева пожаловалась на повторение прошлогодней проблемы: «Такая же проблема была в прошлом году. Тепла не было. И снова все повторяется. Дети постоянно болеют. И никто не может решить эту проблему!».
Помимо отопления, в новостройках есть проблема с подключением к газу. Первоначально жильцам обещали подключить газ, когда заселятся 70% квартир, но спустя два года выяснилось, что проблема в коммерческих помещениях на первом этаже.
Аксулу Алмасбаева рассказала: «Газ — это огромная проблема! С акиматом все согласовано. Нам там сказали, что разрешение выдано. Но на цокольном этаже есть детский сад и магазины. Вот они не подключаются к газу, а мы теперь сидим с плитками!».
В управляющей компании пояснили, что проблема в предпринимателях, которые должны устранить нарушения в своих помещениях. Руководитель управляющей компании Роза Башигулова заявила: «Газ, если сегодня устранят юридические лица неполадки, они дали заявку газовым службам, то, значит, на этой неделе, до конца этой недели, возможно, поэтапно по стоякам будут давать».
По ее словам, скоро решится и вопрос с отоплением, так как проблемы с обратной подачей должны быть устранены со дня на день. Однако коммунальщики заявили журналистам, что жалоб от жильцов не получали.