В Хабаровском крае суд впервые лишил магазины лицензий на продажу спиртного

Лицензий на продажу алкоголя лишились в судебном порядке первые предприятия региона. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», одна из точек находится в краевой столице, в ней под прикрытием статуса заведения общественного питания круглосуточно продавали алкогольную продукцию. Второе предприятие, комсомольское, продавало алкоголь со стороны подъезда жилого дома.
И в том, и в другом случае — нарушение запрета законодателя, что и выявили инспекторы главного краевого управления регионального государственного контроля и лицензирования. Контрольные органы обратились в Арбитражный суд Хабаровского края, который и аннулировал лицензии: предприятия не закрылись, однако торговать алкоголем они больше не могут.
— Хабаровский край в условиях моратория на осуществление контрольных мероприятий стал одним из первых регионов России, внедривших эффективный механизм лишения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в судебном порядке, — проинформировали в профильном ведомстве и отметили, что данный подход должен минимизировать негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя, особенно среди молодых людей. — Что касается добросовестных предпринимателей, соблюдая все требования закона, они могут конкурировать на рынке.
К слову, недавно на заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры обсудили в том числе то, как изменилась ситуация с потреблением алкогольной продукции в крае. По приведенной статистике, по сравнению с прошлым годом точек розничной продажи алкоголя стало больше на 2,5%: таких объектов насчитывается больше пяти тысяч, из которых около двух тысяч расположено в многоквартирных жилых домах.
— Одним из наиболее острых вопросов в сфере розничной продажи алкоголя остается проблема так называемых «наливаек» — организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, фактически работающих как круглосуточный магазин в отсутствие оборудованных залов обслуживания, туалетных комнат и меню. Эту проблему также озвучили депутатам краевой Думы, предложив в качестве решения распространение практики лишения лицензий при обращении в суд, — сказал начальник главного управления Сергей Распутин.