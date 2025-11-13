В Хабаровском крае суд впервые лишил магазины лицензий на продажу спиртного

К слову, недавно на заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры обсудили в том числе то, как изменилась ситуация с потреблением алкогольной продукции в крае. По приведенной статистике, по сравнению с прошлым годом точек розничной продажи алкоголя стало больше на 2,5%: таких объектов насчитывается больше пяти тысяч, из которых около двух тысяч расположено в многоквартирных жилых домах.