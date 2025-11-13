В Каратузском округе установили новую вышку сотовой связи

Монтаж конструкции стал частью региональной программы «Развитие информационного общества».
По данным администрации округа, работы осложнялись доставкой металлоконструкций и автокрана через местную паромную переправу с ограниченной грузоподъемностью.
Новая станция обеспечивает устойчивый LTE-сигнал в помещениях и на открытых территориях, а также возможность голосовой связи в стандартах 2G и VoLTE. Обеспечена и надежная связь с экстренными службами.
Параллельно начаты работы по установке аналогичной вышки в селе Сагайское. Заявки на улучшение качества связи в других населенных пунктах района находятся на рассмотрении, сообщил глава Каратузского округа Константин Тюнин.