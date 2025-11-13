Опытный курганский промышленник Попов стал владельцем юридической фирмы

Ранее URA.RU писало, что промышленник Андрей Попов покинул должность генерального директора автоагрегатного предприятия ШААЗиз Шадринска. Он ушел по собственному желанию летом прошлого года. Он руководил заводом с 2016 года. В конце весны стало известно, что он устроился на новосибирский завод «Сибсельмаш-Спецтехника», который был выкуплен предприятием «Курганприбор».