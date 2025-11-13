Опытный курганский промышленник Попов стал владельцем юридической фирмы

Экс-руководитель ШААЗа Андрей Попов стал учредителем юридической фирмы в Шадринске.
Опытный курганский топ-менеджер и промышленник Андрей Попов стал владельцем юридической компании в Шадринске. Об этом сообщается в Едином реестре юридических лиц.
«Попов Андрей Николаевич. Учредитель: ООО “Защита и Право”. Ему принадлежит 100% в уставном капитале», — говорится в документе. Компания была создана в 2024 году. До этого учредителем значился его сын Иван Попов.
Ранее URA.RU писало, что промышленник Андрей Попов покинул должность генерального директора автоагрегатного предприятия ШААЗиз Шадринска. Он ушел по собственному желанию летом прошлого года. Он руководил заводом с 2016 года. В конце весны стало известно, что он устроился на новосибирский завод «Сибсельмаш-Спецтехника», который был выкуплен предприятием «Курганприбор».