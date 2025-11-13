Депутаты предложили повысить транспортный налог в Красноярском крае

Как сообщается, ставки не пересматривались много лет. Для легкового транспорта — с 2013 года, а по некоторым категориям — с 2007. За это время количество автомобилей в регионе выросло на 14%. Несмотря на то, что край занимает 11-е место в России по числу машин, по сумме собираемого транспортного налога он находится лишь на 61-й позиции.