Депутаты предложили повысить транспортный налог в Красноярском крае

В Заксобрании Красноярского края рассмотрели инициативу о повышении ставок транспортного налога. Изменения коснутся владельцев автомобилей разных категорий, при этом действующие льготы сохранятся.
Как сообщается, ставки не пересматривались много лет. Для легкового транспорта — с 2013 года, а по некоторым категориям — с 2007. За это время количество автомобилей в регионе выросло на 14%. Несмотря на то, что край занимает 11-е место в России по числу машин, по сумме собираемого транспортного налога он находится лишь на 61-й позиции.
Предлагаемые изменения затронут, в частности, популярные иномарки мощностью до 100 лошадиных сил — налог для них вырастет с 500 до 700 рублей в год.
Ожидается, что повышение ставок позволит дополнительно направить в Дорожный фонд региона около 335 млн рублей. Эти средства планируется использовать на ремонт и содержание автомобильных дорог разного уровня.