Зерновой комбикормовый комплекс за 10 млрд тенге ($19 млн) введут на юге Казахстана

АЛМАТЫ, 13 ноя — Sputnik. В Алматинской области будет построен современный высокотехнологичный комплекс по хранению зерна и масличных, а также производству комбикормов, сообщает агентство АПК Новости.
Как рассказали в пресс-службе акима области, на данное время на объекте ведутся строительные работы. Новый агропромышленный комплекс объединит полный цикл обработки сельскохозяйственной продукции: прием, сушку, складирование зерна и семян масличных культур, а также изготовление высококачественных кормовых смесей. Объем вложений достигает порядка 10 миллиардов тенге.
Проект реализуется в регионе с развитой инфраструктурой — вблизи железнодорожных путей и автомагистралей, что гарантирует оптимальные транспортные маршруты и снижение издержек на доставку продукции потребителям.