Зерновой комбикормовый комплекс за 10 млрд тенге ($19 млн) введут на юге Казахстана

Как рассказали в пресс-службе акима области, на данное время на объекте ведутся строительные работы. Новый агропромышленный комплекс объединит полный цикл обработки сельскохозяйственной продукции: прием, сушку, складирование зерна и семян масличных культур, а также изготовление высококачественных кормовых смесей. Объем вложений достигает порядка 10 миллиардов тенге.