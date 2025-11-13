В России бьют рекорды запасы золота: зафиксирован миллиардный прирост

Согласно данным, по состоянию на 1 ноября 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла 299,8 млрд долларов, тогда как год назад этот показатель составлял 207,7 млрд долларов. Такого стремительного роста не наблюдалось за весь период современной истории.