В России бьют рекорды запасы золота: зафиксирован миллиардный прирост

За 12 месяцев золотой резерв России вырос на 92 млрд долларов. Этот рекордный прирост оказался больше, чем увеличение запасов за четыре предшествующих года вместе взятых. Об этом свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 ноября 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла 299,8 млрд долларов, тогда как год назад этот показатель составлял 207,7 млрд долларов. Такого стремительного роста не наблюдалось за весь период современной истории.
Такой рост стал следствием рыночного ралли: стоимость золота увеличилась в полтора раза — с 2700 до 4000 долларов за унцию.
Несмотря на рост стоимости, физический объём золотого запаса России за год сократился на 100 тыс. унций (около 3,1 тонны). На 1 октября он составлял 74,9 млн унций (2329,7 тонны).
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал, что курс рубля будет крепче, всем придется адаптироваться к этому.