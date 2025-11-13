В Омске построят дом для сирот и переселенцев из аварийного жилья

Проект многоквартирного дома в Советском округе Омска прошёл негосударственную экспертизу. 10 ноября 2025 года выдано положительное заключение на проектно-изыскательские работы. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Светлый Дом”, проектировщик — ООО “Проектный институт “Горпроект”. Экспертизу проводило ООО “Базис”.
До этого у проекта был сложный путь согласования: в августе 2025 года эскиз рассматривал Архитектурно-градостроительный совет Омска и направил его на доработку. По информации «Горпроекта», застройка намечена в микрорайоне Юбилейный (Лукьяновка), в нескольких сотнях метров от Иртыша. Планируется Г-образное восьмиэтажное здание на семь подъездов со сквозным проходом и 284 квартирами: около 98% — однокомнатные до 38 кв. м, остальные — двухкомнатные.
Вся жилая площадь заявлена к передаче региональному правительству и мэрии для обеспечения жильём детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного жилья. Эти категории граждан получают квартиры в доме бесплатно. Сроки строительства и ввода в эксплуатацию не уточняются.