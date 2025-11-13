В Омске построят дом для сирот и переселенцев из аварийного жилья

До этого у проекта был сложный путь согласования: в августе 2025 года эскиз рассматривал Архитектурно-градостроительный совет Омска и направил его на доработку. По информации «Горпроекта», застройка намечена в микрорайоне Юбилейный (Лукьяновка), в нескольких сотнях метров от Иртыша. Планируется Г-образное восьмиэтажное здание на семь подъездов со сквозным проходом и 284 квартирами: около 98% — однокомнатные до 38 кв. м, остальные — двухкомнатные.