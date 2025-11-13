Как выгодно купить авто в Китае и пригнать в Екатеринбург: лайфхаки

Автомобили из Китая можно пригнать через специальные сервисы.
Покупка автомобиля в Китае обойдется дороже, чем в Екатеринбурге. О том, как сейчас можно купить машину за границей и пригнать ее в Россию, корреспондент URA.RU поговорил с автоэкспертами.
«Сейчас нет особой выгоды в том, чтобы покупать автомобили напрямую из Китая. Например, Haval Jolion в базовой комплектации стоит около 1,9 млн рублей. При этом в Китае он же стоит 1,7 млн рублей», — поделился один из экспертов.
Однако если все-таки есть цель купить авто именно за границей, то осуществить это можно несколькими способами: самостоятельно улететь в Китай, оплатить там «растаможку» и своим ходом доставить машину к границе. Также можно воспользоваться услугами автовоза.
«Важно, что автовоз не повезет только вашу машину. Они собирают несколько автомобилей и организованно доставляют, для этого нужно обратиться в любую логистическую компанию и обеспечить доставку авто в место отправки. Услуги доставки предоставляет практически любая логистическая компания», — подытожил специалист.
Второй не менее распространенный вариант: обратиться за помощью в специализированную компанию, которая занимается покупкой и доставкой авто из-за рубежа. При этом стоит закладывать траты не только на автомобиль, но и на оплату процентов за услуги, а именно — выезд на просмотр, покупка, доставка и другие дополнительные опции.