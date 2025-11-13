Как выгодно купить авто в Китае и пригнать в Екатеринбург: лайфхаки

Второй не менее распространенный вариант: обратиться за помощью в специализированную компанию, которая занимается покупкой и доставкой авто из-за рубежа. При этом стоит закладывать траты не только на автомобиль, но и на оплату процентов за услуги, а именно — выезд на просмотр, покупка, доставка и другие дополнительные опции.