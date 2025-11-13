Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Общий объем поддержки сельскохозяйственным предприятиям Крыма составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд — федеральные деньги, а остальные — из бюджета Республики Крым. Такие данные в ходе доклада на президиуме Госсовета Крыма озвучил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Источник: Администрация Ленинского района Республики Крым

«207 миллионов рублей — это деньги на поддержку из-за ЧС. Есть муниципалитеты, которые попали в ЧС, им на каждый гектар будет оказана погектарная поддержка. То есть мы не разделяем хозяйства по группам, мы даем на гектар поддержку», — обозначил Кратюк.

Также 7 млн рублей выделили научным учреждениям, которые должны заниматься семенным материалом. Удачно выполнить свои задачи в этом году им также не удалось из-за засухи, заморозков и неурожая, добавил он.

«Задача будет поставлена на следующий год — произвести около полутора тысяч тонн семян, чтобы поддержать себя», — сказал Кратюк.

Также, по его словам, 300 млн было выделено переработчикам молока. Финансовая поддержка государства ожидает и производителей яиц и переработчиков растительного масла.

«Если бы мы сейчас не поддержали переработчиков, то неурожай сказался бы, и по большому счету мы бы потеряли эти предприятия, у нас их немного — три. Поэтому около 7 рублей на килограмм переработанного подсолнечника мы выделяем», — объяснил министр.

По его данным, отрасль растениеводства получит 990 миллионов рублей, животноводства — 340 миллионов рублей, отрасли рыбного хозяйства выделили 91 миллион рублей, из которых около 60 миллионов — из бюджета Республики Крым.

"Добыча в Черном море стала под угрозу, поэтому решили поддержать наших рыбаков. Это серьезный бизнес, который останавливать нельзя, его нужно поддерживать и пытаться любым способом сохранить артели.

Наибольшие суммы были выделены отрасли виноградарства — 940 млн рублей.

«На следующий год у нас только по виноградарству 940 миллионов рублей. Сумма очень серьезная, очень амбициозная, нам ее тоже придется осваивать и показывать, что Республика Крым может заложить более, чем тысячу гектаров виноградников в год», — сказал Кратюк.