Нарушения выявили на пяти птицеводческих предприятиях Свердловской области

Специалисты регионального Россельхознадзора с 1 октября по 12 ноября этого года обследовали 11 предприятий, специализирующихся на разведении птицы. В пяти из них нашли нарушения ветеринарных правил.
На семи площадках обнаружили несоответствия требованиям законодательства, в том числе проблемы с дезинфекционными барьерами и обработкой въезжающего и выезжающего автомобильного транспорта.
«У хозяйств нарушена целостность ограждений, вследствие чего могут проникнуть бездомные и дикие животные. На территориях хозяйств или вблизи них гнездятся синантропные птицы, которые являются потенциальными разносчиками серьезных заболеваний», — рассказали в ведомстве.
Предприятиям-нарушителям вынесены предостережения с требованием устранить все недочеты.