Выяснилось, что цены на борщевой набор в РФ заметно изменились в начале ноября

Ранее стало известно, что депутаты одной из думских фракций предложили ограничить долю товаров собственных марок в сетях до 25%. Поправки хотят внести в закон о госрегулировании торговли. Сейчас в некоторых сетях доля таких товаров превышает 90%, тогда как в первом полугодии 2025 года она колебалась от 6 до 48% и в среднем составляла около 23%.