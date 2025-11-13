Выяснилось, что цены на борщевой набор в РФ заметно изменились в начале ноября

В начале ноября 2025 года розничные цены на овощи для борща оказались почти на 10% ниже, чем год назад. Об этом сообщили в компании NTech.
Сильнее всего с 3 по 9 ноября подешевели капуста и картофель — минус 16%, до 27,9 и 42,1 рубля за килограмм. Свекла стала дешевле на 8%, лук — на 6%. Морковь стоила примерно столько же, сколько и год назад, около 37,4 рубля за килограмм.
При этом томаты выросли в цене на 12% и стоили 300,2 рубля за килограмм. Огурцы подорожали на 5% и достигли 161,8 рубля. Эксперты отмечают, что рост цен на томаты продолжается с конца августа, а на огурцы — с конца сентября.
Ранее стало известно, что депутаты одной из думских фракций предложили ограничить долю товаров собственных марок в сетях до 25%. Поправки хотят внести в закон о госрегулировании торговли. Сейчас в некоторых сетях доля таких товаров превышает 90%, тогда как в первом полугодии 2025 года она колебалась от 6 до 48% и в среднем составляла около 23%.
Читайте также: Выяснилось, что бензин в России впервые подешевел после долгого роста цен.