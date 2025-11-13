Раскрыта стоимость самой дешевой хрущевки в России

Самая дешевая хрущевка в России сейчас продается за 350 тысяч рублей в Губахинском округе Пермского края. Об этом рассказало «ТАСС».
Это двухкомнатная квартира площадью 43,8 квадратов в доме 1965 года. Ремонт в ней не делали.
На втором месте — трехкомнатная квартира в поселке Черемухово в Свердловской области. За нее просят 360 тысяч рублей. Площадь — 54,9 кв. м, первый этаж панельного дома 1965 года, также без ремонта.
Третьей по доступности идет «двушка» в поселке Никель в Мурманской области. Дом построен в 1968 году, площадь квартиры — 41,2 кв. м. Она находится на первом этаже, в ней стоят пластиковые окна. Цена — 590 тысяч рублей, продавец готов обсудить стоимость.
Эксперты отмечают, что такие низкие цены связаны прежде всего с расположением, а не с состоянием самих квартир. Хрущевки — это малогабаритные квартиры в типовых пятиэтажках, которые строили с конца 1950-х до начала 1970-х годов.
